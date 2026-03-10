9. Fethiye Belgesel Günleri Belgesel Film Listesi Açıklandı

9. FETHİYE BELGESEL GÜNLERİ BELGESEL FİLM LİSTESİ

Bu yıl 9. Fethiye Belgesel Günleri’ne katılım için filmlerini gönderen tüm belgeselcilerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Her bir film için harcanan emeğe, zamana ve gösterilen özveriye saygımız sonsuzdur.

Bize ulaşan her eserin son derece farklı alanlardan beslendiğine; içerik ve sanatsal nitelik açısından değerli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle ön kurulumuz, filmleri birbiriyle yarıştırmaktan ve hiyerarşik bir sıralama yapmaktan ve bir sanatsal yargıda bulunmaktan özellikle kaçınmıştır. 9. Fethiye Belgesel Günleri seçkisini oluştururken temel aldığımız ölçüt, daha önce duyurduğumuz kavramsal çerçeveye ve yönergeye uygunluk olmuştur. Bu doğrultudaki seçim sürecinde; filmin belirtilen çerçeveye ve temaya yakın olması, daha önce yeterince gösterim olanağı bulamamış olması, henüz açık erişime sunulmaması katıldığı festivaller veya aldığı ödül veya ödüllerle birlikte, çok fazla öne çıkmamış olması gibi somut ve “ölçülebilir” ölçütler temel alınmıştır.

İçtenlikle belirtmek isteriz ki, gönderilen her film bize çok büyük bir destek ve güç vermiştir. Bu açıdan, seçkiye giren ve girmeyen tüm sanatçılarımızı, tüm belgeselci dostlarımızı bundan böyle Fethiye Belgesel Günleri ailesinden sayıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yine yeni çalışmalarınızla bizlere destek ve katkı vermenizi diliyoruz. Ailemize katılan yeni belgeselcilerle Fethiye’yi belgesel için yaratım alanı ve tematik bir etkinlik noktası haline getirme amacımıza biraz daha yaklaşmış olacağız. Hepimizin emeklerine sağlık!

9. Fethiye Belgesel Günleri Gösterim Listesine Giren Filmlerimiz (Film adına göre alfabetik sıralama)

Açılış Filmi:

İsmimi Yaz/ Write My Name; Yönetmen, Begüm Aksoy

Seçkiye alınan Filmler (Film adına göre alfabetik sırayla)

Aliye; Yönetmen, Alican Açık

Bir Dönüşüm Hikâyesi, Yönetmen; Ceyhun Bağcı-Mehmet Köprü

Bir Zamanlar Yenişehir Sineması; Yönetmen, Süleyman Yıldız

Burada Herkes Donkişot; Yönetmen, Ekrem Çanak

Görünmeyen Emek; Yönetmen, Hüseyin Eratalay

İçimizdeki Oyun; Yönetmen, Alsu Köksal

Mutfak; Yönetmen, Ozan Seza Gültekin

Naif; Yönetmen, Serdar Sabuncu

Sarmal; Yönetmen, Batuhan Yılmaz

