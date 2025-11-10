Polisiye Edebiyatının Zirve Buluşması: 10. Kara Hafta İstanbul Festivali Başlıyor

Polisiye edebiyatının Türkiye’deki en köklü ve prestijli etkinliği olan 10. Kara Hafta İstanbul Festivali, bu yıl da okurları ve yazarları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival, 13-14 Kasım 2025 tarihlerinde, tarihin ve gizemin buluşma noktası olan Pera Palace Hotel’de kapılarını açacak.

Etkinlik, iki gün boyunca, türün gelişimini ve güncel durumunu tartışmak, yeni eserleri tanıtmak ve polisiye edebiyata katkıda bulunan isimleri onurlandırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Festivalin ilk günü olan 13 Kasım’da, saat 16.00’da Erol Üyepazarcı ve Nazlı Berivan Ak’ın “10 yılda polisiye edebiyatı nereden nereye geldi?” başlıklı oturumuyla başlayacak. Adnan Özer, Levent Kaya Ocakaçan ve Hülya Balcı, “Tarihten Polisiyeye” oturumunda yakın zamanda kaybettiğimiz polisiye yazarı Özlem Kumrular’ı anacaklar. Akşam seansı ise Yunus Ozan Korkut ve Ercan Kesal’ın katılacağı “Magarsus” oturumu ile devam edecek. Gecenin en önemli anlarından biri ise saat 19.00’da Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman ve Banu Öztürk’e takdim edilecek Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü olacak. Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman ve Banu Öztürk’e polisiye edebiyatı hem akademik hem kültürel düzeyde ele alarak sempozyumlar, yayınlar ve kitap serileriyle bu alana önemli katkılarda bulunmaları nedeniyle bu ödül sunuluyor.

14 Kasım programı ise saat 16.00’da Çağatay Yaşmut, Belda Öztürk, Kayahan Demir’in katılımı ve Deniz Altunay’ın moderasyonunda başlayacak. “Yeni Polisiyeler” başlığı altında güncel eserleri mercek altına alacak. Ardından Ayşegül Devecioğlu, Hikmet Hükümenoğlu ve Ezgi Özsan, “Edebiyattan Polisiyeye” geçişleri tartışırken, Tuna Kiremitçi, Elçin Poyrazlar ve Ceyhan Usanmaz da “Gerçek Suçların Polisiyesi” çatısı altında edebiyatseverlerle buluşacak. Festivalin kapanışı ise saat 19:00’da usta yazar Ahmet Ümit’in “Anadolu’dan İtalya’ya Kanlı Bir Serüven” başlıklı özel oturumuyla yapılacak.

Tüm etkinlikler ÜCRETSİZDİR.

Katılım ve rezervasyon için ilgililerin FB@PERAPALACE.COM adresi üzerinden iletişime geçmeleri gerekmektedir.

