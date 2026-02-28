Yitik Ülke Öykü Atölyeleri Kadıköy’de Başlıyor

Yitik Ülke’nin Yüz Yüze Öykü Atölyeleri Kadıköy’de Başlıyor

Yitik Ülke atölye pratikleri yeni dönemde yüz yüze çalışmalarla Kadıköy’de yeniden başlıyor. Öykü dersleri Kadir Aydemir tarafından verilecek. Kısa öyküye yoğunlaşılacak olan atölye, mart-nisan ayları içinde yaklaşık altı hafta sürecek. Çalışmalar Kadıköy Rexx Kafe’de gerçekleşecek. Her düzeyde öykü yazan, öykü sanatını seven herkese açık olan etkinliğe sınırlı sayıda kayıt alınacak. Atölyeye dair geniş bilgi için instagram üzerinde @yitikulke’ye ya da afişte yer alan e-posta adresine mesaj yazabilirsiniz.

Okunma Sayısı: 3.969