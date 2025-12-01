Yitik Ülke Yayınları – İstanbul Kitap Fuarı İmza Günleri

Pandemi sürecinde ara verdiğimiz kitap fuarlarına yeniden katılıyoruz. Yitik Ülke Yayınları olarak TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda 7. Salon 727 B adresli stantta yer alacağız. Tüm okurlarımız imza günlerimize, söyleşilerimize-etkinliklerimize ve standımıza, o eski günlerdeki gibi sohbete, paylaşıma ve dayanışmaya davetlidir.
13-21 Aralık 2025 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda Yitik Ülke standında buluşalım.
7. Salon 727 B’deyiz.
***
YİTİK ÜLKE İMZA GÜNLERİ
13 Aralık 2025 Cumartesi
12.00 – Efe Duyan
13.00 – Kadir Aydemir – Mürsel Çavuş
14.00 – Esra Ecem Öksüz, Dervişe Güneyyeli – Nafia Akdeniz
15.00
16.00 – Pınar Öğüt – Ayşe Mine Göney
17.00-19.00 Anlatılmayan Öyküler 1 ve 2. kitap – imza günü
14 Aralık 2025 Pazar
12.00 –
13.00 – Kadir Aydemir
14.00 – Muazzez Çörtelek – Tülay Güzeler
15.00 – Mine Ölce
16.00 – Altay Öktem, Turgay Kantürk, Gökçenur Ç. – Filiz Leloğlu Oskay
17.00
15 Aralık 2025 Pazartesi
12.00 – 14.00 – Ayşen Baloğlu
13.00 – Kadir Aydemir
14.00 – Melike İnci, Tülay Güzeler
16 Aralık 2025 Salı
12.00
13.00 – Kadir Aydemir
14.00 – Ayşe Mine Göney, Mine Ölce, Pınar Öğüt, Esra Ecem Öksüz
15.00
16.00
17.00 – Pınar Öğüt
17 Aralık 2025 Çarşamba
12.00
13.00 – Kadir Aydemir
14.00
15.00 – Pınar Öğüt
18 Aralık 2025 Perşembe
12.00
13.00 – Kadir Aydemir – Sedef Özkan
14.00 – Hakan Bayhan
19 Aralık 2025 Cuma
12.00 – Melih Yıldız
13.00
14.00
16.00 Gökhan Erarslan
16.00 – Filiz Leloğlu Oskay, Muazzez Çörtelek, Mine Ölce, Filiz Çapar Şahin
20 Aralık 2025 Cumartesi
12.00 – İlke Kalaycı – Tuğba Turan
13.00 – Kadir Aydemir
14.00 – Melike İnci
15.00 – Melih Yıldız – Harun Özen
16.00 – Şeref Bilsel, Gökçenur Ç., Onur Behramoğlu
21 Aralık 2025 Pazar
12.00 – Batuhan Turhan
13.00 – Kadir Aydemir – Sibel Çelikel
14.00 – Melike İnci – Hakan Aytaç
15.00 – Verda Pars – Deniz Başıbüyük