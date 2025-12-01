Yitik Ülke Yayınları – İstanbul Kitap Fuarı İmza Günleri

admin tarafından 1 Aralık 2025 tarihinde gönderildi

Pandemi sürecinde ara verdiğimiz kitap fuarlarına yeniden katılıyoruz. Yitik Ülke Yayınları olarak TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda 7. Salon 727 B adresli stantta yer alacağız. Tüm okurlarımız imza günlerimize, söyleşilerimize-etkinliklerimize ve standımıza, o eski günlerdeki gibi sohbete, paylaşıma ve dayanışmaya davetlidir.  

13-21 Aralık 2025 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda Yitik Ülke standında buluşalım.

7. Salon 727 B’deyiz. 

***

YİTİK ÜLKE İMZA GÜNLERİ

13 Aralık 2025 Cumartesi

12.00 – Efe Duyan

13.00 – Kadir Aydemir – Mürsel Çavuş

14.00 – Esra Ecem Öksüz, Dervişe Güneyyeli – Nafia Akdeniz 

15.00

16.00 – Pınar Öğüt – Ayşe Mine Göney

17.00-19.00 Anlatılmayan Öyküler 1 ve 2. kitap – imza günü

 

14 Aralık 2025 Pazar

12.00 –

13.00 – Kadir Aydemir 

14.00 – Muazzez Çörtelek – Tülay Güzeler

15.00 – Mine Ölce

16.00 – Altay Öktem, Turgay Kantürk, Gökçenur Ç. – Filiz Leloğlu Oskay

17.00

 

15 Aralık 2025 Pazartesi

12.00 – 14.00 – Ayşen Baloğlu

13.00 – Kadir Aydemir

14.00 – Melike İnci, Tülay Güzeler

 

16 Aralık 2025 Salı

12.00

13.00 – Kadir Aydemir

14.00 – Ayşe Mine Göney, Mine Ölce, Pınar Öğüt, Esra Ecem Öksüz

15.00

16.00

17.00 – Pınar Öğüt

 

17 Aralık 2025 Çarşamba

12.00

13.00 – Kadir Aydemir

14.00

15.00 – Pınar Öğüt

 

18 Aralık 2025 Perşembe

12.00

13.00 – Kadir Aydemir – Sedef Özkan

14.00 – Hakan Bayhan

 

19 Aralık 2025 Cuma

12.00 – Melih Yıldız

13.00 

14.00 

16.00 Gökhan Erarslan

16.00 – Filiz Leloğlu Oskay, Muazzez Çörtelek, Mine Ölce, Filiz Çapar Şahin

 

20 Aralık 2025 Cumartesi

12.00 – İlke Kalaycı – Tuğba Turan

13.00 – Kadir Aydemir

14.00 – Melike İnci

15.00 – Melih Yıldız – Harun Özen

16.00 – Şeref Bilsel, Gökçenur Ç., Onur Behramoğlu

 

21 Aralık 2025 Pazar

12.00 – Batuhan Turhan

13.00 – Kadir Aydemir – Sibel Çelikel

14.00 – Melike İnci – Hakan Aytaç

15.00 – Verda Pars – Deniz Başıbüyük

 

Okunma Sayısı: 656
Tweetle
Paylaş
Pin
Paylaş
0 Paylaşımlar
Bu yazı Yitik Ülke'den kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.