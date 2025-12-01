Yitik Ülke Yayınları – İstanbul Kitap Fuarı İmza Günleri

Pandemi sürecinde ara verdiğimiz kitap fuarlarına yeniden katılıyoruz. Yitik Ülke Yayınları olarak TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda 7. Salon 727 B adresli stantta yer alacağız. Tüm okurlarımız imza günlerimize, söyleşilerimize-etkinliklerimize ve standımıza, o eski günlerdeki gibi sohbete, paylaşıma ve dayanışmaya davetlidir.

13-21 Aralık 2025 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda Yitik Ülke standında buluşalım.

7. Salon 727 B’deyiz.

***

YİTİK ÜLKE İMZA GÜNLERİ

13 Aralık 2025 Cumartesi

12.00 – Efe Duyan

13.00 – Kadir Aydemir – Mürsel Çavuş

14.00 – Esra Ecem Öksüz, Dervişe Güneyyeli – Nafia Akdeniz

15.00

16.00 – Pınar Öğüt – Ayşe Mine Göney

17.00-19.00 Anlatılmayan Öyküler 1 ve 2. kitap – imza günü

14 Aralık 2025 Pazar

12.00 –

13.00 – Kadir Aydemir

14.00 – Muazzez Çörtelek – Tülay Güzeler

15.00 – Mine Ölce

16.00 – Altay Öktem, Turgay Kantürk, Gökçenur Ç. – Filiz Leloğlu Oskay

17.00

15 Aralık 2025 Pazartesi

12.00 – 14.00 – Ayşen Baloğlu

13.00 – Kadir Aydemir

14.00 – Melike İnci, Tülay Güzeler

16 Aralık 2025 Salı 12.00 13.00 – Kadir Aydemir 14.00 – Ayşe Mine Göney, Mine Ölce, Pınar Öğüt, Esra Ecem Öksüz 15.00 16.00 17.00 – Pınar Öğüt

17 Aralık 2025 Çarşamba 12.00 13.00 – Kadir Aydemir 14.00 15.00 – Pınar Öğüt

18 Aralık 2025 Perşembe 12.00 13.00 – Kadir Aydemir – Sedef Özkan 14.00 – Hakan Bayhan

19 Aralık 2025 Cuma 12.00 – Melih Yıldız 13.00 14.00 16.00 Gökhan Erarslan 16.00 – Filiz Leloğlu Oskay, Muazzez Çörtelek, Mine Ölce, Filiz Çapar Şahin

20 Aralık 2025 Cumartesi

12.00 – İlke Kalaycı – Tuğba Turan 13.00 – Kadir Aydemir 14.00 – Melike İnci 15.00 – Melih Yıldız – Harun Özen 16.00 – Şeref Bilsel, Gökçenur Ç., Onur Behramoğlu 21 Aralık 2025 Pazar 12.00 – Batuhan Turhan 13.00 – Kadir Aydemir – Sibel Çelikel 14.00 – Melike İnci – Hakan Aytaç 15.00 – Verda Pars – Deniz Başıbüyük

