Rumca Söylenen Şarkı – Güven Pamukçu

Köşelerine baktım. Yükselen kısımlarına…

…ne dersiniz ona: prizma mı? Ben isim veremem şimdi.

Bilmiyorum çünkü. … Öyleyse onun dik kesiti gibi.

Dışa bakan.

Duvarın…

…duvarların! İnsanlar geçsin diye, arabaların;

at, öküz arabalarının…

Yerler mi? İncelikli; oluklu, taş döşeme… …sokaklar!

Dar!

(Sen bu sokaklarda yürümüş müydün; adını hayal ettiğim…?

Yürüyüp… …kavuşmayı… Kavuştun mu? O da sana.

Harnubun dalları arasına saklanıp soyundunuz muydu?

Çıkarıp vücudunuzu ortaya, -dalların arasında hem de

gecenin içinde -oraya…)



Beklediniz! İki suyun kavuşması gibi suya…

***

Arkana bakarak vardığın sandal nereye götürdü içimizdeki bizi.

Bizi ayırarak götürenlerden sonra evler yıkıldı burada.

Pencereler, pencerelerden bayırlara bakıyor:

Zeytinlere, bağlara, incirlere…

Pencereler; yıkılmış evlerin taşlarına…

Sen şimdi bir harnupsun. O zamandan. Şimdi.

Burada.

Bahçeler arasından karşı kıyıya bakan…

–

Bu öykü , yazarın yakında Yitik Ülke Yayınları’ndan yayımlanacak olan Veda: Bakır Yırtık adlı yeni kitabındandır.

