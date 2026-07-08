Hua Xi – Çeviren: Gökçenur Ç.

Hua Xi, Çin kökenli Amerikalı şair ve sanatçıdır. Şiirleri The New Yorker, The Paris Review, The Nation ve The New Republic gibi önde gelen çağdaş edebiyat dergilerinde yayımlanmıştır. 2023 yılında ABD Ulusal Sanat Vakfı’nın (NEA) Yaratıcı Yazarlık Bursu’nu ve Eavan Boland Emerging Poet Ödülü’nü alan Hua Xi, 2023–2025 yılları arasında Stanford Üniversitesi’nin prestijli Wallace Stegner Fellowship programına seçildi. 2025 yılında ise Oxford Poetry Prize’ı, Phone (Telefon) adlı şiiriyle kazandı. Jüri, gerekçesinde, bu şiiri özgün metaforları, biçimsel ustalığı ve insan iletişiminin kırılganlığını derin bir duygusal yoğunlukla ele alışından dolayı ödüle değer bulduğunu belirtti. Aşağıda yer alan şiir, çağdaş İngilizce şiirin dikkatle izlenen genç seslerinden biri olan Hua Xi aittir.

Telefon

Benim! diye

açıyorsun telefonu

oysa sadece bir kar tanesisin.

Annen salonda

konuşuyor kendi kendine

dedenin yakılmış cesedi tutuklanmış yine

göremiyormuş hücresinden

soğuktan silkinen çiçeklerin yere serdiği halının

Mor Dağ’ın doruklarını bembeyaz kapladığını.

Onu ziyarete gitmelisin;

demelisin bulutlar tutsağıdır göklerin,

tutsaktır bu şiirin üstünden geçen bulutlar bile.

Aylar ayak diriyor harmanları savrulsun, mevsimler çın çın

ama bilmiyorsun

nereye gitmelisin hasadı toplamak için

Koşuyorsun, koşuyorsun.

Bir sap buğdayın numarasını arıyorsun

sonsuzluk telefon rehberinde.

Her cümlenin ortasında seni çağıran anlamsızlık

bir gün ansızın susup algıların kapısında

yapayalnız bırakıyor seni şal desenli pijamanlarınla.

Gece birdenbire yatağında doğrulup oturuyorsun

annenin sana seslendiğini sanarak.

İngilizce mi susuyordu, seninle hiç konuşmadığı zamanlar?

Ne olmuştu o uzun mutsuz yıllar boyunca

telefonu kapamadan önce?

Hayat,

selpak kırpıntıları ve portakal kabukları gibi

hiç durmadan dökülüyor yere

ama kimse sormuyor sana

bu paramparça hayatı yerden alıp

telefonda konuşmaya devam edecek misin diye.

Çadır çiçekleri boynunu büküyor.

Gün erişiyor ve umarsız bekliyor istasyonda

kar beyazı kalpağını sallayarak. Bazı geceler,

konuşmalısın kalabalık trenlerin gümbürtüsüyle

yanmış karabuğday tarlalarını bölerek geçen.

Ahize elinde giderek hafifliyor, patlayıp

kompartmanın camını tuzla buz ediyor

ay ışığında ıssız ovaya saçılıyor cam parçaları.

Bir süre dinlemeye devam ediyorsun

sırtında bir palto bile olmadan.

Daha ne kadar dayanabilirsin

bu sözcükleri dinlemeye

kimsenin sana söylemediği?

Çeviren: Gökçenur Ç.

*

PHONE

You answer the phone in the ﬁrst person

even though

you are only snow falling.

Your mother,

talking to herself in the living room,

says the cremated corpse of your grandfather has been arrested again

and cannot see the peaks of Purple Mountain turning white from his jail cell,

see carpet ﬂowers shaking cold from their shoulders.

You must go to him.

You must tell him that even clouds are prisoners of the sky,

even the clouds above this poem.

Months refused their threshing and the season rang and rang

but you did not know

where to go to pick it up.

You ran and ran.

You searched for the number for a stalk of wheat

in the directory for eternity.

The pointlessness that calls in the middle of each sentence

one day abruptly stops calling, leaving you standing

in feeling’s hallway,

in your paisley-print nightgown.

At night, you sit up suddenly

thinking you hear your mother’s voice calling out to you.

Does she speak to you in English when she doesn’t speak to you at all?

What was it such unhappy years said

before hanging up?

In life,

slivers of tissue and discarded orange peels

fall eternally to the ﬂoor

but no one asks

if you will pick up this life and go on talking.

Morning glories kneel. A day arrives that stands desperately on the platform,

waving the snowfall’s fur cap. There are nights you feel you must speak

with the voice of a crowded train

cutting across such humble ravages of buckwheat.

The receiver grows so light in your hand that it blows clear out

the compartment window

and into the moonlight above a wide and desolate plain.

You listen, for a time,

without so much as a coat on.

How long can you stand to listen

to those words

no one says to you?

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