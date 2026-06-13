Yitik Ülke Yayınları Kadıköy Kitap Günleri’nde

1997’de Kadıköy’de kurulan ve yayın programında ağırlıklı olarak Kadıköylü yazar ve şairlerin eserlerine odaklanan edebiyat yayınevimiz Yitik Ülke Yayınları, 12-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Kadıköy’de düzenlenen Kadıköy Kitap Günleri’ne katılıyor. 65 No’lu stantta yer alan yayınevimizin imza günlerine ve etkinliklerine davetlisiniz.

Belleğimizde benzersiz bir yeri olan, efsane Haydarpaşa Kitap Fuarı deneyimlerinin ardından, -dokuz yıllık hasretle- yeniden düzenlenen Kadıköy Kitap Fuarı, Kadıköy Belediyesi bina bahçesinde kitapseverlere kapılarını açtı.

Yitik Ülke Yayınları olarak, bu fuarda da geleneğimizi sürdürüyoruz ve standımızdan kitap alan tüm okurlarımıza ağaç-çiçek tohumları hediye ediyoruz.

İmza günlerimiz için tıklayın: https://yitikulke.blogspot.com/2026/05/kadikoykitapfuari2026.html

Yitik Ülke’de buluşalım 🙂 – @yitikulke

-Yolu kitap fuarına düşen-düşemeyen tüm okurlarımıza teşekkürler, sevgiler.

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